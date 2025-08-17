ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайски изследователи увеличават енергията и издр...

Един е загинал, а 40 са ранени при катастрофи в страната за последното денонощие

Катастрофа Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Един човек е загинал и 40 са ранени при 31 тежки пътни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР на своя сайт.

В София са станали три тежки произшествия и 15 леки пътни инцидента, при които има един загинал и двама ранени.  

При сравнение с реалните данни за загиналите (275 души) през същия период на 2024 г., през настоящата година се отчитат с 13 по-малко загинали участници в движението по пътищата. От началото на 2025 г. 262 души са загубили живота си при пътни произшествия, а 5244 са ранени, съобщават от МВР.  

