Повреден камион е предизвикал пожара край Велико Търново

Дима Максимова

[email protected]

Снимка: Фейсбук/ Мартин Николов

Неизправен тежкотоварен камион предизвика пожар на три места в район а на Велико Търново и западния вход на Дебелец.

Двете огнища в района на Дебелец са овладени и локализирани - екипите на Регионална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" реагираха моментално, на място има достатъчен брой пожарни автомобили и огнеборци, помагат доброволци от Дебелец, включена е и тежка верижна техника за просеки, осигурени са водоноски. На терен е и заместник-кметът на Велико Търново Георги Недев. Огънят е достигнал дворните пространства на две къщи в Дебелец, но е загасен, няма пострадали.

Към момента екипите на пожарната се борят с третото огнище - в района на Присовските завои и военния завод "Терем - Ивайло". Ръководството на предприятието също е уведомено. Главният път Велико Търново - Гурково в района на Присовските завои е затворен.

По случая е образувано досъдебно производство.

Снимка: Фейсбук/ Мартин Николов

