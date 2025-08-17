Пожар пламна между Несебър и Равда (Видео)

Сухи треви се запалиха между Несебър и Равда и хвърлиха в смут местни и летовници. 3 пожарни от Поморие Бургас са пратени до потушават пламъците.

Сигналът за пожара бил подаден малко след 13 ч. Според огнеборците няма опасност за населението въпреки че огънят бързо се разраснал заради силния вятър. Наблизо има и много търговски обекти, до които пламъците са опасно близо, но засега пламъците са на далеч от тях.

Свидетели на огнената стихия станаха отдалеч и много курортисти, които с притеснение от морето наблюдаваха издигащите се в небето гъсти облаци пушек. Засега не е известна причината за пожара, предполага се, че е възникнал от човешка немaрлиност. Пламъците опушиха и района около главния път Бургас-Варна, по който минават хиляди коли на ден в пиковия август.