ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изправят на съд шофьорка с 3,31 промила алкохол в ...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21122734 www.24chasa.bg

41-годишен скочи срещу полицаи в Куклен: Сега ще видите какво ще стане, въшкари!

Никола Михайлов

[email protected]

1216
Полиция Снимка: Пиксабей

Какъв си ти бе, че да ми разпореждаш, попитал единия от униформените, които искали да го проверят

Е сега ще видите какво ще стане, въшкари! 

Тази закана е част от думите, станали причина 41-годишен посетител на фестивал в Куклен да пренощува в пловдивското Първо районно управление и да се сдобие с акт по Указа за борба с дребното хулиганство. 

Около 4 ч. на 12 юли униформени поискали да проверят мъжа в местността "Чеирите", но той бил на друго мнение. "Какъв си ти бе, че да ми разпореждаш", попитал той единия от полицаите, след това започнал да ги обижда. Тогава бил задържан и откаран в сградата на Районното. 

Изправен пред Районния съд в Пловдив 41-годишният мъж не е отрекъл описаната в акта обстановка. Взимайки предвид липсата на предходни криминални прояви, магистратите са определили на нарушителя глоба от 300 лв. по УБДХ.

Полиция Снимка: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)