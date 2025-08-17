41-годишен скочи срещу полицаи в Куклен: Сега ще видите какво ще стане, въшкари!

Какъв си ти бе, че да ми разпореждаш, попитал единия от униформените, които искали да го проверят

Е сега ще видите какво ще стане, въшкари!

Тази закана е част от думите, станали причина 41-годишен посетител на фестивал в Куклен да пренощува в пловдивското Първо районно управление и да се сдобие с акт по Указа за борба с дребното хулиганство.

Около 4 ч. на 12 юли униформени поискали да проверят мъжа в местността "Чеирите", но той бил на друго мнение. "Какъв си ти бе, че да ми разпореждаш", попитал той единия от полицаите, след това започнал да ги обижда. Тогава бил задържан и откаран в сградата на Районното.

Изправен пред Районния съд в Пловдив 41-годишният мъж не е отрекъл описаната в акта обстановка. Взимайки предвид липсата на предходни криминални прояви, магистратите са определили на нарушителя глоба от 300 лв. по УБДХ.