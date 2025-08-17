ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изправят на съд шофьорка с 3,31 промила алкохол в ...

Хеликоптер се включва в гасенето на пожара около Дебелец

Гори в близост до къщите в Дебелец Снимка: Фейсбук/ Ива Стоянова

Хеликоптер се включва в гасенето на пожара около Дебелец, заедно с екипи от Велико Търново, Горна Оряховица и Дряново, съобщиха от общинската администрация във Велико Търново, предаде БТА.

По-рано днес неизправен тежкотоварен камион предизвика пожар на три места в района на Велико Търново и западния вход на Дебелец. Двете огнища в района на Дебелец са овладени и локализирани от екипите на Регионална служба "Пожарна безопасност и защита на населението", на помощ са се притекли доброволци от Дебелец, включена е и тежка верижна техника за просеки, осигурени са водоноски.

Към момента екипите на пожарната се борят с третото огнище - в района на Присовските завои и военния завод "Терем - Ивайло". Ръководството на предприятието също е уведомено.

Главният път Велико Търново - Гурково в района на Присовските завои е затворен за движение.

Поради труднодостъпния терен овладяването на пожара е затруднено, въпреки усилията на екипите. В тази връзка е отправено искане за включване на хеликоптер в потушаването на пожара и срещу неговото разрастване.

По случая е образувано досъдебно производство.

 

