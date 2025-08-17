Задръстване по пътя от Кулата към София

Километрични колони от автомобили са се образували в посока от ГКПП Кулата към София, съобщават шофьори. Задръстването е преди Кресна, където свършва магистрала "Струма". Пътуващи казват, че чакат повече от половин час преди кръговото кръстовище. Полицейски патрул минава край колоната и е възможно част от трафика да се пренасочи по стария път през Струмяни.

Хиляди нашенци се прибират от уикенд в Гърция и обикновено всички, след плажа преди обед, тръгват на път към България. Очаква се до около 19-20 часа движението през Кресна и Кресненското дефиле да бъде много натоварено.