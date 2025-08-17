Вижте Виктор, който се вряза в прозорците на автобус и уби човек, в съда (Снимки)

Доведоха в съда 21-годишния Виктор Илиев, който в ранните часове на петък се вряза с колата си в автобус на градския транспорт в София. При инцидента загина лекар от Сирия, а шестима бяха ранени. 21-годишният Виктор Илиев, който се заби в прозорците на автобус с колата си СНИМКА: Велислав Николов

Днес се очаква прокуратурата да му поиска постоянен арест. На мъжа е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. При инцидента загина лекар от Сирия. Общо шестима пострадаха. 21-годишният Виктор Илиев, който се заби в прозорците на автобус с колата си СНИМКА: Велислав Николов

С опасност за живота остават четирима, сред тях и шофьорът на автобуса. Те са настанени в "Пирогов" и Военномедицинската академия. 21-годишният Виктор Илиев, който се заби в прозорците на автобус с колата си СНИМКА: Велислав Николов

Шофьорът, предизвикал инцидента е с книжка от началото на месеца. За две седмици е успял да се сдобие със 7 фиша за нарушения. Последните два от тях - часове преди фаталната катастрофа. 21-годишният Виктор Илиев, който се заби в прозорците на автобус с колата си СНИМКА: Велислав Николов

Властите проверяват как е получил свидетелството си за управление. Пробите за алкохол и наркотици на младия шофьор са отрицателни. Предстои автотехническата експертиза да покаже с каква скорост се е движел автомобилът. СНИМКА: Велислав Николов

Една от експертизите за катастрофата показва, че и автобусът, и автомобилът са били изправни преди удара.