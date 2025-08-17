ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нешич: Доволен съм от 4-ото място, на световното п...

Летящият убиец Виктор към съда: Моля да ме помилвате!

Кирил Борисов

21-годишният Виктор Илиев, който се заби в прозорците на автобус с колата си СНИМКА: Велислав Николов

В колата на 21-годишния шофьор е имало райски газ, потвърдиха от прокуратурата

Моля да ме помилвате. 

Това поиска от съда в последната си дума 21-годишния Виктор Илиев, който уби лекар в автобус с летящото си ауди в нощта срещу петък.  Той беше доведен с белезници и болнично облекло от ВМА, където лекува травмите си след катастрофата. 

Прокуратурата иска да бъде задържан за постоянно в ареста с мотив, че е обществено опасен, шофирал е с висока скорост в гъстонаселен район в София и е поставил под риск живота и здравето на много хора. 

Виктор Илиев не е упълномощил адвокат и го представлява служебен защитник. Според него обвиняемият за тежкото престъпление не може да се укрие заради травмите, които още лекува в болница, а условията в ареста не са съобразени със състоянието му. 

"Бутилка райски газ е открита в колата на младежа, предизвикал катастрофата с автобус в София, при която един човек загина, а трима бяха тежко ранени" съобщи пред журналисти прокурор Събина Христова. Налични са и свидетелски показания, че той е употребявал.

Прокурор Христова посочи още, че не е имало спирачен път.

В 17 ч. Софийският градски съд ще реши дали Виктор Илиев ще остане задържан под стража. 

