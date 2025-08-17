ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Терористи в кухнята: В Газа влиза достатъчно храна...

Работници на пицария пред затваряне оскверниха музея в Пазарджик със счупени яйца

Диана Варникова

1936
Налепените снимки с образи на работещите в пицарията

Работници на пицария "Да Винчи" в Пазарджик, която трябваше да освободи помещение, собственост на Регионалния исторически музей в града за изложбена зала, са хвърляли яйца по сградата на културната институция.

По мраморния под в лапидариума, в който са експонирани артефакти от различни епохи, се виждат счупени яйца. На централния вход на музея пък недоволните от затварянето на търговския обект служители са налепили свои снимки в знак на несъгласие с решението на местния Общински съвет от последната сесия пицарията да освободи помещението, собственост на Регионалния исторически музей в града.

Истина е, че въпросният имот е превърнат в заведение още преди 30-ина години, а от 12 г. на това място има пицария, която е много посещавана от жители и гости на града.

 Преди две седмици изтече договорът за наем на собственика на пицарията, а общинските съветници единодушно гласуваха помещението да бъде върнато на музея, като директорът Борис Хаджийски заяви, че в него ще има зала за работа с деца и място за гостуващи и местни експозции.

Вместо да изпълни  да напусне обекта в срок, собственикът на пицарията продължи да я ползва почти две седмици след уговорения ден. А днес работещи в заведението оскверниха сградата на музея в Пазарджик, като я нападнаха с яйца.

