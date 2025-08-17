Виктор въртял гуми на завои и минавал само на червено преди да убие д-р Иса Али

Обвиняемият остава за постоянно в ареста, глобявали го 14 пъти преди катастрофата

Преди катастрофата, при която уби д-р Иса Али 21-годишният Виктор Илиев е въртял гуми на завоите, минавал е само на червено и е карал със скорост между 170 и 200 км/ч.

Това са разказали пред разследващите Севда Крумова и Емил Емилов, които са били в колата на обвиняемия, стана ясно от определението на Софийския градски съд, с което Илиев остава за постоянно в ареста.

Двамата свидетели го молили да намали скоростта, но той не се съобразил. Така се стигнало до поредното минаване на червено на светофара на бул. "Александър Стамболийски" и бул. "Възкресение", на което Илиев не успял да вземе завоя към кв. "Факултета", колата се блъснала в бордюра на спирката, отскочила във въздуха и се забила в стъклото на автобуса.

Освен това стана ясно, че е глобяван за административни нарушения по Закона за движение по пътищата 14 пъти, а не 6, както се твърдеше досега. Една от глобите е за превишена скорост.