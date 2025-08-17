"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Голяма авария оставя без вода жителите на десет села в Ямболско. Водоподаването ще бъде спряно в късните часове днес и възстановено утре, 18 август. Това съобщиха от "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) - Ямбол, предаде БТА.

Засегнати ще бъдат шест села в община Тунджа - Козарево, Калчево, Победа, Челник, Сламино и Каравелово, както и четири населени места на територията на община Стралджа - Тамарино, Саранско, Каменец и Войника.

От ВиК - Ямбол призовават всички потребители да пестят питейната вода и да избягват употребата ѝ за различни от питейно-битови нужди.

Подобни аварии, оставящи без вода десетте села от т.нар. водоснабдителна група "Бакаджик" в Ямболско, има от години, като прекъсванията на водопоподаването са не само през летния сезон, а и през зимните месеци.