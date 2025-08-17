ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Регионалният исторически музей в Пазарджик разпрос...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21123738 www.24chasa.bg

Пожарът в местността Седми километър край Стара Загора е на метри от къщи

1884
КАДЪР: Фейсбук/Община Стара Загора

Пожарът във вилната зона в местността Седми километър край Стара Загора гори на метри от къщи. От огъня е засегната една постройка, предаде БТА.

Борбата с огъня продължава. На място са около 100 доброволци и екипи на пожарната. Задействана е системата за ранно предупреждение BG-ALERT.

По информация на областната управа се очаква в гасенето на огъня да се включи хеликоптер.

Местността е на пътя Стара Загора – Старозагорски минерални бани. Заради пожара бе спряно движението по пътя от Стара Загора до разклона за село Пряпорец. Обходът е през село Борилово. Движението още се регулира от полиция.

По-късно се очаква информация от Община Стара Загора и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

 

КАДЪР: Фейсбук/Община Стара Загора

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)