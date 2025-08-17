ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Регионалният исторически музей в Пазарджик разпрос...

И хеликоптер се включи в гасенето на пожара между Велико Търново и Дебелец

Дима Максимова

[email protected]

Хеликоптер помага в локализирането на пожара край Търново

Хеликоптер е осигурен за локализирането и овладяването на пожара между Велико Търново и Дебелец, в района на Присовските завои. С булдозери се проправят просеки за достъп на пожарните. Осигурени са водоноски, участват и много доброволци от Дебелец и Велико Търново, съобщи във Фейсбук кметът Даниле Панов. Пожарът е обхванал около 15 дка площ в труднопроходима местност. Причинен е от украински тир със спукана гума, от който са прехвръкнали искри и са подпалили сужа растителност край пътя.

"Координираме на място работата на огнеборците. 10 пожарни автомобили и над 30 пожарникари са на терен, заедно със служители на горското стопанство. С техника помагат и фирмите "Надежда" с Георги Христов, "Услуги ВТ" на Делян Ангелов и "Пътни строежи".

Няма опасност за гражданите на Велико Търново и Дебелец. Пътят в района на Присовските завои остава затворен.

Хеликоптер помага в локализирането на пожара край Търново

