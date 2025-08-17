ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Регионалният исторически музей в Пазарджик разпрос...

Желязков: Гаранциите за сигурност трябва да включват устойчива подкрепа от ЕС и САЩ

Росен Желязков КАДЪР: Екс/@R_JeliazkovPM

Гаранциите за сигурност трябва да включват устойчива подкрепа и от ЕС и САЩ. Приветстваме ангажимента на американския президент Доналд Тръмп. Това написа премиерът Росен Желязков в своя публикация в социалната мрежа "Екс". 

"Днес видеоконференцията на "Коалицията на желаещите" подчерта основната задача да се спрат убийствата и да се подкрепи траен и справедлив мир, основан на принципите на международното право", пише още Желязков. 

Във видеоконферентното заседание на „Коалицията на желаещите" страни да подкрепят Украйна участваха лидери на държави поддръжници на Киев, сред които френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, италианският премиер Джорджа Мелони и други. В дискусиите участваха и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президентът на Украйна Володимир Зеленски.

