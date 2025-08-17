Желязков: Гаранциите за сигурност трябва да включват устойчива подкрепа от ЕС и САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гаранциите за сигурност трябва да включват устойчива подкрепа и от ЕС и САЩ. Приветстваме ангажимента на американския президент Доналд Тръмп. Това написа премиерът Росен Желязков в своя публикация в социалната мрежа "Екс".

"Днес видеоконференцията на "Коалицията на желаещите" подчерта основната задача да се спрат убийствата и да се подкрепи траен и справедлив мир, основан на принципите на международното право", пише още Желязков. Security guarantees for🇺🇦should include sustainable support from both🇪🇺and🇺🇸–we welcome @POTUS commitment. TodayS VTC of the Coalition of the Willing emphasized the main task of stopping the killings and supporting a lasting&just peace,based on the principles of international law pic.twitter.com/UFt9LT5bgD — Rossen Jeliazkov (@R_JeliazkovPM) August 17, 2025

Във видеоконферентното заседание на „Коалицията на желаещите" страни да подкрепят Украйна участваха лидери на държави поддръжници на Киев, сред които френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, италианският премиер Джорджа Мелони и други. В дискусиите участваха и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президентът на Украйна Володимир Зеленски.