Обявено е частично бедствено положение заради пожара в местността Седми километър край Стара Загора

Живко Тодоров, кмет на Стара Загора Снимка: Ваньо Стоилов

Обявено е частично бедствено положение във връзка с пожара в местността Седми километър край Стара Загора, който възникна около 15:00 часа днес. Това съобщи пред журналисти кметът на общината Живко Тодоров, предаде БТА.

Пожарът е във вилна зона с над 300 къщи, от които между 15 и 20 са изгорели. Благодарение на бързата намеса на полицейските и пожарни екипи, хората са евакуирани и няма пострадали. 

Пожарът е овладян, но все още не е локализиран, каза директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" ст. комисар Стоян Колев. 

В борбата с огъня вече се включи един хеликоптер.

Местността е на пътя Стара Загора – Старозагорски минерални бани. Заради пожара бе спряно движението по пътя от Стара Загора до разклона за село Пряпорец. Обходът е през село Борилово. Движението се регулира от полиция.

 

