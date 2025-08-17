Появи се ново видео от катастрофата, при която Виктор се заби в автобус (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Появи се ново видео от катастрофата, при която 21-годишният Виктор Илиев се вряза в прозореца на автобус на градския транспорт в София.

В клипа се чуват се сирени, крясъци и плач на жена. Има хора, струпали се около автобуса.

Вижда се как полицай обикаля около местопроизшествието.

"Какво стана с тия пожарни, бе.... Линейката (не се чува)...Трябва пожарна", коментират минувачи.

Полицайка осветява с фенерче частта от автобуса, в която е забита колата на Виктор

"Аз знаеш ли как се стреснах...Такъв удар никога не съм виждала, направо си помислих, че края на света дойде. Направо нещо страшно беше", се чува да казва жена .

"Виж скоростите, мотора хвръкнаха", отговаря ѝ мъжки глас. Скоростната кутия и двигателя на аудито на Виктор КАДЪР: Фейсбук/Krasimir Ralev

"Той много силно караше, много силно караше това момче. Виж, момичетата са вътре, не могат да ги изкарат", казва още мъжът.

В края на видеото се вижда и момче, към когото снимащият се обръща с името Милчо. Това всъщност е Емил - един от пътувалите в летящото ауди, който не бе ранен. Мъжът, към когото снимащият се обръща с името Милчо КАДЪР: Фейсбук/Krasimir Ralev

"Не, в колата, в неговата кола. Бях с приятелката ми. Дойде: "давайте да ви возим". Аз не го и познавам, приятелката ми го познава. И се качихме в колата", разказва Милчо.

"Боли ли те нещо?", пита човекът, който снима видеото. ВИДЕО: Фейсбук/Krasimir Ralev

"Идва линейка, ще го прегледа. Няма проблеми. Дръпнете се да си вършим работата", се обръща полицай към снимащия.

"Моля да ме помилвате", поиска 21-годишния Виктор Илиев пред съда днес, докато се гледа мярката му за неотклонение. Софийският градски съд му наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

Стана ясно и, че е глобяван за административни нарушения по Закона за движение по пътищата 14 пъти. От прокуратурата потвърдиха, че в колата му е имало райски газ. Има и свидетелски показания, че той е употребявал.

Преди катастрофата, при която уби д-р Иса Али 21-годишният Виктор Илиев е въртял гуми на завоите, минавал е само на червено и е карал със скорост между 170 и 200 км/ч, разказали пред разследващите Севда Крумова и Емил Емилов, които са били в колата на обвиняемия.

Двамата свидетели го молили да намали скоростта, но той не се съобразил. Така се стигнало до поредното минаване на червено на светофара на бул. "Константин Величков" и бул. "Възкресение", на което Илиев не успял да вземе завоя към кв. "Факултета", колата се блъснала в бордюра на спирката, отскочила във въздуха и се забила в стъклото на автобуса.

В ранните часове на петък 21-годишният мъж се вряза с колата си в автобус на градския транспорт в София. При инцидента загина лекар от Сирия, а шестима бяха ранени.

С опасност за живота остават четирима, сред тях и шофьорът на автобуса. Те са настанени в "Пирогов" и Военномедицинската академия.

Шофьорът, предизвикал инцидента е с книжка от началото на месеца.

Властите проверяват как е получил свидетелството си за управление. Пробите за алкохол и наркотици на младия шофьор са отрицателни. Предстои автотехническата експертиза да покаже с каква скорост се е движел автомобилът.

Една от експертизите за катастрофата показва, че и автобусът, и автомобилът са били изправни преди удара.