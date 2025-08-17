ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С минута мълчание граждани почетоха паметта на заг...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21124220 www.24chasa.bg

Тежка катастрофа с пострадали на пътя Пазарджик-Пещера

Диана Варникова

[email protected]

3380
Полицейска кола

Тежка катастрофа с пострадали хора затвори временно движението на разклона за с. Капитан Димитриево и с. Радилово, община Пещера. Сигналът за пътния инцидент е получен малко преди 18.00 ч. , съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. Ударили са се два леки автомобила- "Хюндай" и "Ситроен".

На мястото на катастрофата има екипи на "Пътна полиция"- Пазарджик и Пещера, както и от областната полицейска дирекция, аварийно-спасителен екип на пожарната и две линейки на "Спешна помощ".

В болницата са откарани 5-ма пострадали и от двата автомобила, като за момента няма данни за самоличността им, уточни Стоянов. В момента те минават на медицински прегледи за уточняване на състоянието им.

Полицейска кола

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)