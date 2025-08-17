Радев вини кабинета в задкулисие, според експерти бърза за избори до 1 година (Обзор)

Наистина трябва да има ефективно взаимодействие и диалог между институциите, но то изисква правителството да се еманципира от задкулисието, а не да го легитимира. Така президентът Румен Радев лаконично “отказа” парламентът да върне баланса между институциите със законодателни промчени, както призова премиерът Росен Желязков. Поводът бе, че Радев вече месеци бави ключови назначения - за посланици, главен секретар на МВР и ДАНС. Правителството му е подало имена за одобрение, но от “Дондуков” 2 не идва нито указ, нито друг отговор.

Народното събрание да даде платформа за обсъждане трябва ли да се променят процедурите за назначаване, така че вече да не зависят от президента, предложи пък през уикенда шефката на НС Наталия Киселова.

Вместо да се включи по темата, президентът избра да атакува отново по своята - прибързано въвеждане на еврото, поскъпване, “кризи и конфуз” около продажбата на държавните имоти. Предишната сглобка похитила конституцията, а новата сглобка иска да монополизира всички правомощия.

Радев прави така, че правителството да не довърши мандата си, разтълкува действията му пиарът Диана Дамянова. Той смята себе си за политически субект повече и веднага би се явил на терена при нови избори, затова и ползва политически темата с приватизацията на над 4000 държавни имота, коментира тя пред bTV в неделя.

След 4-годишен мандат на кабинета целият ореол около “Дондуков” 2 на Радев ще бъде 0, затова не иска правителството да довърши мандата. Самата Дамянова първо мислела, че президентът ще слезе достойно. Не, няма да е достойно, а с непрекъсната черна кампания, ако може - и да организира избори, като смята да яхне цяла една маса партии, обясни тя. Наскоро пък близкият до Радев анализатор Слави Василев прогнозира, че президентска партия ще има чак след края на мандата му догодина.