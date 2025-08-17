ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Военни и хеликоптери помагаха за гасенето на три пожара днес

Хеликоптерът "Кугър" в действие (Снимката е илюстративна) СНИМКА: Георги Палейков

Екипаж от състава на 24-а авиобаза в Крумово с вертолет AS-532 AL Cougar излетя в 17.29 ч. днес, 17 август, за да се включи в потушаването на големия пожар, възникнал в района на 7-ми км край Стара Загора. Помощ на огнеборците оказват и 28 военнослужещи от 2-ра механизирана бригада с 6 специализирани машини, които в 17.40 ч. напуснаха района на военното формирование и се отправиха към засегнатия от огъня район. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

Разрастването на пожара, възникнал край гр. Дебелец, област Велико Търново, наложи участието на военнослужещи от военно формирование 22 790 – Горна Оряховица от състава на Сухопътните войски в овладяването на огнената стихия. Там екипаж с вертолет AS-532 AL Cougar продължава да облива с вода от въздуха засегнатите от пожара терени.

Продължават работата си и военнослужещите от 3-то бригадно командване, които от сутринта помагат за потушаването на огнените огнища над с. Илинденци в Пири

