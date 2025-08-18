Нови коли радват депутати в Брюксел и кметове у нас

Ицо Хазарта спестил под 100 хил. лв., колегата му Емил Радев - 1,3 млн., но за цели 4 мандата в Европарламента, а Елена Йончева изплаща 4 кредита. Единствен Волгин не държи в евро

Сред първите българи със сериозни спестявания само в евро са депутатите ни в Брюксел. У нас някои кметове не им отстъпват по влогове. Това се вижда от имуществените декларации за 2024 г., подадени до Комисията за противодействие на корупцията.

Бум на нови коли е имало през отчетената година - и в Европарламента, и в местната власт.

Нов мерцедес за 154 825 лева си е взел евродепутатът от ГЕРБ Андрей Ковачев. За четирите си мандата в Брюксел той е натрупал спестявания в размер на 753 856 лева, отделно инвестиции за близо 44 хил. лв. в чужбина, но и евров ипотечен кредит за 82 731 лв. Емил Радев, също от ГЕРБ, пък се е поглезил с нов “Астън Мартин” за 168 хил. лв. Любопитното е, че той е и продавал - опел за 3000 лева, а в декларацията на колегата му Андрей Новаков пише, че си е купил опел за същата сума.

В Брюксел Новаков като повечето си колеги живее на квартира с 2300 лв. месечен наем за 50 квадрата жилище. В София е наемател на друго - 130 кв. м за 1564 лв. месечно. Спестил е 18 150 евро и е инвестирал 145 хил., но изплаща 153 433 лева по лизинг. ЕМИЛ РАДЕВ Снимка: Архив

Емил Радев, освен че е с най-скъпата нова кола, е и

с най-много спестявания - 1,319 млн.

лева, като повечето са в евро и извън България. Най-високи заплати пък са декларирали Ивайло Вълчев от ИТН - годишна данъчна основа 281 130 лв., и Радан Кънев от ДБ - 265 851 лв. Разликите в заплащането на евродепутатите идва от позициите, за които са избрани - както е и в българския парламент. Например шефовете на комисии и на групи получават около 35% надбавка. Освен това Кънев е спестил 50 хил. евро, а жена му Деница Баръмова - 60 хил. лв, имат инвестиции за 10 хил. евро, но изплащат ипотечен кредит за 44 хил. лв.

Илия Лазаров от СДС плаща в Брюксел за 120 кв. жилище 3520 лв. на месец, а за офис в София - 1950. Спестил е 101 хил. лева.

Някои са декларирали само спестявания, без коли и имоти. Например Ева Майдел, която има над 400 хил. евро, Танер Кабилов - 57 хил. лв, Христо Петров (Хазарта) - 98 хил. лв., Цветелина Пенкова - 132 467 евро и 23 236 евро вложения.

Най-скромна е декларацията на Елена Йончева, която кара първи мандат като депутат от ДПС, а преди това беше в редиците на БСП. Тя има четири кредита за общо 62 324 лева, а спестяванията ѝ са едва 13 057 лева. С големи кредити е и Илхан Кючюк. Със съпругата му взели два ипотечни за общо 756 хил. лева, но имат и спестени 202 хил. лв. РАДА ЛАЙКОВА СНИМКА: Фейсбук

Депутатката от “Възраждане” Рада

Лайкова, която опита да спре гласуването в ЕП за приемане на България в еврозоната

през юли, има в сметките си 62 230 евро - все в чужбина, и не е декларирала нито лев. Шефът на възрожденската група там Станислав Стоянов си е заделил 52 хил. лева и още 66 хил. евро.

Само Петър Волгин държи всичките си пари в левове - общо 134 948 лв. А Андрей Новаков, Ева Майдел, Елена Йончева, Илхан Кючюк, и Цветелина Пенкова - само в евро.

Никола Минчев изобщо не е подал декларация. НИКОЛА МИНЧЕВ Снимка: Архив

Евродепутатите получават извън заплатата си 4950 евро месечно за наем на офиси, телефонни разговори, представителни плюс дневни от 350 евро за работните дни на ЕП.

Няколко по-заможни съпрузи излизат от декларациите. Жената на Илия Лазаров - Ирина, е декларирала годишна данъчна основа 855 505 лева и има спестени 65,5 хил. С доход почти колкото мъжа си е и жената на Кристиан Вигенин Милена Ангелова - 132 520 лв. заплати за миналата година. Съпругата на Андрей Новаков Ема си е купила апартамент в София за 315 хил. лева.

Мъжът на еврокомисарката Екатерина Захариева - Ангел Захариев, пък е спестил 84 322 лв., но има заем за над половин милион. Тя самата е заделила 208 хил. лв.

При кметовете пък жената на плевенския Петя Ангелова Николова-Христова е изкарала близо 4 пъти повече от мъжа си - 218 928 лв.

Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов миналата година явно е уреждал семейните имоти и е наследил по 50% от 13 ниви в региона, откупил е три къщи, един апартамент и един поземлен имот. Наследил е една тойота, а за 20 хил. лв. си е купил и шевролет. Има спестени 84 хил. лева.

Още няколко кметове са се поглезили с нови скъпи коли. Ново БМВ за 55 хил. лв. си е купила кметицата на Габрово Таня Христова. Заедно с мъжа ѝ Милен имат още две коли и два мотоциклета, един апартамент и части от четири ниви и 5 имота. Нова кола има и кметът на Кърджали Ерол Мюмюн - фолксфаген за 59 хил. лв. , купил и паркомясто в Пловдив за 22 760 лв.

Валентин Христов в Плевен си е взел тойота “Хайлукс” за 58 хил. лв., а колегата му в Поморие Иван Алексиев - ауди на лизинг за същата сума.

От кметовете най-заможен е всъщност зам.-кмет - Владимир Темелков в Пловдив, но това направи впечатление още при влизането му във власта от бизнеса. Той има 2,534 млн. лева спестявания плюс вземания за 505 хил. лв., както и три кредита за 603 хил. лв. Ямболският кмет Валентин Ревански пък е заделил 773 хил. лева, а съпругата му Стоянка - още 345 хил. лв.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров пък не е декларирал и един лев.