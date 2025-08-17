Още двама удавени - вече над 20, мъртво вълнение от половин месец

Телата на 14-годишен младеж и 35-годишен негов роднина, които изчезнаха в морето на плаж в Слънчев бряг, бяха открити в неделя. Те изплуваха в района на Южното пристанище в Несебър.

Компания летовници от Септември влязла преди два дни да се къпе в морето въпреки предупредителния червен флаг. Четирима успели да излязат, но двама изчезнали, завлечени от мъртвото вълнение. Според очевидци чичото опитвал да извади младежа, но и той бил повлечен навътре.

Дрон, кораб и катер на Морския спасителен център се включиха в издирването, използвана бе и интегрираната система за наблюдение на Гранична полиция.

От началото на лятото 20 са удавените по Черноморието ни по данни на БЧК. Инцидентите зачестяват от края на юли, защото морето е бурно твърде дълго. Вече повече от две седмици силни ветрове вдигат вълна, преди това пък мъртво вълнение се появи по-рано от обичайното и рискът е голям. Хора постоянно опитват да влизат при червен флаг, оплакват се спасители.

“Образуват се течения поради силния вятър, нашият призив е хората да запазят малко търпение, през това време ние не “затваряме морето”, организираме временни къпални места на подходящи места с по-голям брой спасители”, коментира Иван Георгиев от Института по водна безопасност. Попаднем ли в такова течение, най-важното е да се отпуснем, за да изплуваме отгоре, напомнят специалистите.

И настоятелно призовават, ако видим бедстващ човек, да не влизаме с риск и за своя живот, а да опитаме да му подадем предмет, за който да се държи, и веднага да извикаме обучени спасители на помощ.