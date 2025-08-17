Летящият убиец Виктор от “Факултета” минавал на червено цяла нощ и дишал райски газ зад волана (ОБЗОР)



Софийският градски съд го остави в ареста, той помоли да го помилват

Преди катастрофата, при която уби д-р Иса Али, 21-годишният Виктор Илиев е въртял гуми на завоите, минавал е само на червено и е карал със скорост между 170 и 200 км/ч.

Това са разказали пред разследващите Севда Крумова и Емил Емилов, които са били в колата на обвиняемия, стана ясно от определението на Софийския градски съд, с което Илиев остава за постоянно в ареста.

Двамата свидетели го молили да намали скоростта, но той не се съобразил. Така се стигнало до поредното минаване на червено на светофара на бул. “Константин Величков” и бул. “Възкресение”, на което Илиев не успял да вземе завоя към кв. “Факултета”, колата се блъснала в бордюра на спирката, отскочила във въздуха и се забила в стъклото на автобуса.

Другият пътник в колата е била приятелката му Веса Александрова, която той нарича във фейсбук “Принцесо моя” и “Моя любов”. Тя е в най-тежко състояние от тримата пътници в аудито камикадзе.

Съдът посочи в неделя, че Виктор Илиев е глобяван за административни нарушения по Закона за движение по пътищата 14 пъти, а не 6, както се твърдеше досега. Една от глобите е за превишена скорост.

Прокурор Събина Христова потвърди след заседанието, че в колата е открита бутилка с райски газ, а според свидетелите Виктор Илиев е употребявал от веселото вещество включително и зад волана. Колата и автобусът, в който аудито, шофирано от Илиев, се вряза, са минали технически преглед. Полицията още проследява

колко километра е шофирал водачът преди катастрофата

Спирачен път на мястото на инцидента няма, потвърдиха от прокуратурата. Колата ауди е на лизинг. Договорът е между фирма и братовчед на Виктор Илиев.

Още в събота братовчедът на 21-годишния Виктор Илиев разказа, че младежът е бил под влиянието на райски газ във фаталната вечер.

Дал му колата си, защото неговата е била в сервиз. Преди да тръгне, му е обещал да кара бавно.

“Помоли да му услужа с моята кола, за да може да отиде да се види с някакво момиче. Казах му “окей” и в 12 ч се разделихме”, разказва Петър Георгиев.

Виктор взел колата, в нея се качили бившата му приятелка, момче и друго момиче. В ръцете им според Петър е имало и флакон с райски газ.

“Според мен явно е бил под влиянието на този балон, защото на клипчета се вижда, че той не е могъл да спре”, коментира Петър. Описва братовчед си като бедно, скромно и тихо момче.

Друго става ясно от фейсбук профила на Виктор Илиев, показа проверка на “24 часа”. Там той се представя като “Ел Патрон”. Позира в къщата си, която е обзаведена луксозно, снима се със скъпи дрехи и пред бутици, споделя всяка информация за автомобила си, снима се с брат си Ицо Черния, информира приятелите си за всяко посещение на бар.

Виктор Илиев е обществено опасен и може да извърши друго престъпление, посочи съдът в неделя.

“Показвал е несъобразяване с правилата на движение по пътищата. Това поведение и справката за наказанията му -

14 нарушения, като 6 са само през август, има и наложено наказание за скорост,

показва Илиев като лице с обществена опасност. Независимо че се води неосъждан”, посочи съдът. Според магистратите няма опасност Илиев да се укрие - живее на постоянния си адрес. По-рано служебният му адвокат поиска да бъде освободен с по-лека мярка, защото не може да лежи в условията на следствения арест с нараняванията му след катастрофата. “Уврежданията не застрашават живота му. Епикризата от ВМА показва, че е с лека мозъчна контузия, травми на гръбначния стълб и гръдния кош, но няма усложения на здравето”, посочи съдът.

Виктор Илиев беше доведен с белезници и с болнично облекло от ВМА.

“Моля да ме помилвате”, каза в последната си дума пред съда обвиняемият, който очевидно не прави разлика между определяне на мярка за неотклонение, присъда и помилване.

Веднага след катастрофата в петък столичните полицаи тръгнаха на хайка за съмнителни шофьори заради инцидента с Виктор Илиев и летящотото му ауди, което се заби в автобуса и уби д-р Иса Али.

Проверени са 300 души. Задържани са четирима - един, управлявал след употреба на наркотици и алкохол, един с фалшива шофьорска книжка и двама с нерегистрирани коли.

Съставени са 216 фиша, 33 акта за установено административно нарушение и са връчени 79 електронни фиша.

Д-р Иса Али избягал от войната в Сирия, но загина в нашата – на път към поредното семейство, на което помагал

Жертвата от автобуса д-р Иса Али живее в България от 20 г. Завършил медицина тук и останал да лекува у нас. В последните години от живота си помагал на бежанците. Д-р Иса Али

“Превеждаше, намираше квартири на всички сирийци, помагаше по всякакъв начин”, разказва пред bTV жената, с която е живеел.

Вечерта на инцидента д-р Али тръгнал към летището, за да посрещне семейство. След това телефонът му звъннал с молба за помощ. Тръгнал с нощния автобус, защото не можел да си позволи такси. Жената до него научила трагичната новина от медиите.

Описва случилото се като атентат, убийство и жестокост. Страх я е от Виктор Илиев. Сега иска да погребе любимия си, но тялото може да бъде предадено само на роднини, които са в Сирия.

Д-р Иса Али е приемал България като втора родина. Искал да остане тук завинаги. Като добър лекар и човек, готов винаги да помогне, го помнят неговите познати и приятели.

“Много добър, искрен, принципен човек. За съжаление, нямал късмет. Имал е много труден живот. Загубихме един истински човек, защото тази професия е най-хуманната”, каза Акрам Наюф от Асоциация “Свободна Сирия”. Той е говорил с жертвата на катастрофата преди 3 дни. Бил весел, в добра физическа форма, имал проблеми обаче с документите в България. Бил със статут на постоянно пребиваващ, но после му го отнели. Подал молба за предоставяне на международна закрила, която била отхвърлена. Живеел на квартира, без работа и сам имал нужда от помощ, но не спирал да помага на бежанците.

“С д-р Али сме работили заедно в Центъра за спешна медицинска помощ, когато бях съвсем млад лекар. Това е един сириец, който избяга от една война, за да загине в една друга война - нашата, войната по пътищата”, коментира д-р Делян Георгиев, който е кмет на район “Изгрев” в София.

"Ангели на пътя" с протест на кървавото кръстовище

2 часа след като съдът остави Виктор Илиев в ареста, сдружението “Ангели на пътя” организира първия протест на кръстовището, където стана катастрофата в петък сутринта.

“Някои пътни екзекуции са толкова публични, че обществото леко се посъбужда. Но само виртуално - пише, коментира, възмущава се, споделя. И после пак заспива. Пострадалите са осакатени и убити съвсем реално. И са в болници и гробища. Завинаги! Докога българското общество ще търпи това? Докога родителите безропотно ще търпят децата, родителите им или те самите да бъдат размазвани на пешеходни пътеки, тротоари, в колите или на моторите си”, питат от “Ангели на пътя”, което обединява роднини на убити в катастрофи. Според тях присъдите за причинена смърт на пътя са несправедливи, а политици, прокурори, съдии и адвокати лъжат, че тези наказания се лежат в затвор.

“Докога българите ще търпят правата на престъпниците, независимо от етноса, да бъдат на пиедестал, а техните права и животи - смачкани в калта или заровени под земята”, негодуват от сдружението.

Преди 2 години точно на другия край на бул. “Константин Величков”, на кръстовището с бул. “Сливница”, младият шофьор Адриан Антонов помете с над 100 км/ч годениците Ани и Явор, отново при завой. Преди месец той беше осъден окончателно на 6 г. затвор.