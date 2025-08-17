ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лидерът на унгарската опозиция настоя Русия да се ...

Крадец задигна 600 лв. от колата на жена в Пловдив, изтеглил още 200 лв. от картата й

Портфейл СНИМКА: Pixabay

Камери по фасадите на болница, мол, магазин и жилищен комплекс го заснели и той бил арестуван

Мъж ощети с общо 800 лв. жена, оставила пари и две банкови карти в колата си в Пловдив. След като е бил заловен, той е признал вина и е сключил споразумение с прокуратурата. 

Кражбата е била извършена на 6 март м.г. Мъжът отворил ситроена на пострадалата и прибрал оттам 600 лв. В колата били и две дебитни карти, от едната от които успял да изтегли още 200 лв. Няколко различни камери - по фасадите на болница, мол, магазин и жилищен комплекс, обаче го заснели и той бил арестуван, а след това пуснат под гаранция от 1000 лв. Наложена му била и забрана да напуска пределите на страната. 

В средата на август т.г. крадецът се изправил пред Окръжния съд в Пловдив и договорил година и половина условно с 3 г. изпитателен срок. Трябва да плати 730 лв. разноски. 

