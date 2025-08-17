С празни туби и призиви „Искаме вода!“ плевенчани протестираха срещу безводието

С празни туби и бутилки от вода, които бяха хвърлени към входа на Община Плевен, с призиви „Искаме вода!“ и „Оставка!“ плевенчани протестираха срещу безводието тази вечер.

На площад "Възраждане" се събраха жители на града, недоволни от водния режим. В областния център през деня водата се спира от 10:00 до 19:00 часа, предаде БТА.

Една от участничките в протеста е Веселина Тодорова, която живее на седмия етаж от 15-етажен блок в квартал „Дружба“. Вода там има за около един час вечер.

„Как се справяме ли? Аз съм в банята с тубите, мъжът ми в кухнята и пълним вода вечер. Бързаме, а някои наши съседи нямат и за час вода, защото са на високите етажи“, разказа жената.

Сред дошлите да покажат своето недоволство бе и Борислав Христов, който е баща на три бебета - момичета на два месеца. „Водният режим ни е хванал вече няколко години. Ако не излизаме на протест, нещата няма да се получат“, смята той.

Борислав Цветанов от организаторите на протеста каза, че на хората им е писнало да слушат обещания, а нищо да не се променя месец след месец.

„Тук не впрягаме политики, тук говорим за един нормален живот в един град. Не може подобна гавра с нас, с нашите деца, с нашите възрастни хора, това е подигравка с цялото ни общество“, заяви Цветанов.

Събралите се на протеста плевенчани призоваха за спешни решения за водната криза, чуха се и призиви за блокиране на пътища, за да може всички управляващи да обърнат внимание на безводието в един от областните градове на страната.

Протестът продължи около два часа.