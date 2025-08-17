ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожарът между Велико Търново и Дебелец е локализиран

Даниел Панов

Пожарът между Велико Търново и Дебелец - в района на Присовските завои, е локализиран, съобщиха от пресцентъра на Общината, съобщи БТА.

В овладяването на пламъците участваха екипи на пожарната, хеликоптер "Кугър", доброволци и горски служители. Общо десет пожарни автомобили и над 30 пожарникари бяха на терен, заедно със служители на горското стопанство. С техника са се включили и фирмите „Надежда“, „Услуги ВТ“ и „Пътни строежи“.

Продължава наблюдението върху локалните огнища от дежурните екипи на пожарната. Над 100 декара са поразените площи, по първоначални данни, посочи кметът Даниел Панов.

По случая е образувано досъдебно производство.

 

Даниел Панов

