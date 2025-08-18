Заключиха улица с катинар в Божурище

Улица, заключена с катинар в Божурище - това показа сутрешният блок на Би Ти Ви.

От общината твърдят, че е публична собственост, собственикът казва, че е частна и затова я затваря. Пътят осигурява достъп на три дружества до базите и складовете им.

Би Ти Ви покани и трите засегнати страни, както и кмета на Божурище Георги Димов, за да обяснят на зрителите си за казуса.

Макар да не успя да присъства на място, кметът призова във фейсбук улицата да бъде освободена незабавно и всички съоръжения да бъдат премахнати. Преди дни на мястото е имало и бариера и се е събирала такса вход по думите на две засегнати фирми. Бариерата е премахната след предписание на общината, което се обжалва.

Улицата е заградена в края на миналия месец, после имаше бариера, обясни Любомир Любов от едната фирма. Той поясни, че таксита за вход са се увеличавали непрекъснато и има фактури, с които може да докаже думите си - отделил е около 4000 лева, за да влезе в улицата. По думите му търпи финансови загуби и ще си търси правата в съда.

Достъпът е преустановен, след като община Божурище е издала заповед за принудително изземване на имота, обясни Тодор Дамянов, представител на фирмата, поставила загражденията. Ние трябва да защитим собствеността, която е наша, допълни той. Обясни, че досега фирмата му е поддържала пътя.