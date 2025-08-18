ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румен Драганов: Има бум на туризма, българинът тър...

Слав Монов: Няма нарушения при изпита на Виктор, който се вряза в автобус

Слав Монов КАДЪР: БНТ

Проверките на автошколата, в която е обучаван Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек, продължават, но от гледаните записи на теоретичния и практическия изпит не се откриват нарушения. Това каза пред БНТ изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация" Слав Монов. По думите му поведението на пътя е личен избор на водача, а от самите изпити не се виждат признаци на склонност към високи скорости.

„В момента се извършват проверки. Когато излязат резултатите, ще ги обявим. Конкретно автошколата на Виктор се проверява от петък. Лично аз изгледах записите от практическата и теоретичната част на изпита – не виждам нарушения в тях. Това, че е карал толкова неразумно, е личен избор на водача."

Той апелира към всички млади шофьори да карат разумно, така както ги учат в школите – да спазват правилата и ограниченията на скоростта. Монов коментира и дали от записите може да се направи извод, че Виктор има склонност към високи скорости.

„От записа на изпита не се виждат такива склонности. Управлява автомобила с разумна скорост."

Проверен е начинът, по който е взета шофьорската книжка, а сега се проверява и автошколата, в която Виктор е преминал обучение, обясни още Слав Монов.

Слав Монов КАДЪР: БНТ

