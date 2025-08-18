"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шофьор на тир е задържан за пожара край Велико Търново.

Пожарът, който вчера избухна в труднодостъпна борова гора в местността Присовските завои край Велико Търново, вече е локализиран. Огънят беше обградeн от всички страни още късно снощи, а през цялата нощ екипи на пожарната и горските служби останаха на място, за да предотвратят повторно разгаряне.

Заместник-кметът на Велико Търново Георги Недев увери, че ситуацията към момента е под контрол.

„На терен остават дежурни екипи на пожарната и горското, които следят за евентуални нови огнища. Няма опасност от разрастване", обясни Недев пред bTV.

Причината за пожара се оказва повреден тир, хвърлял искри.

По първоначална информация, пожарът е предизвикан от повреден тир със спуканa задна гума, който се е движил по пътя в района. Превозното средство е хвърляло искри, които са довели до възпламеняване на сухата растителност и последвалото разпространение на пламъците в гората.

Шофьорът на тежкотоварния автомобил, който е чуждестранен гражданин, е задържан. Очаква се прокуратурата да прецени дали ще повдигне обвинение и ще поиска постоянен арест.