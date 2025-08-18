ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румен Драганов: Има бум на туризма, българинът тър...

39 са ранени в катастрофи за денонощие

39 ранени в катастрофи за денонощие СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Общо 39 души са ранени при 28 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани едно тежко и 12 леки произшествия, при които е пострадал един човек.

От началото на месеца са станали 416 катастрофи с 26 загинали и 561 ранени.

От началото на годината са регистрирани 4196 тежки произшествия, при които живота си са загубили 263-ма души, а 5182-ма са пострадали, пише БТА. 

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 12  по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.

