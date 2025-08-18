ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хванаха 77-годишен да шофира с 1,37 промила алкохол край село Бродилово

Полиция СНИМКА: 24 часа

77-годишен мъж беше задържан от полицията, след като се качи зад волана с 1,37 промила алкохол в кръвта.

На 17 август около 23,25 ч. в землището на село Бродилово служители от Граничното полицейско управление в Резово спрели за проверка лек автомобил „Форд Фюжън" с бургаска регистрация, управляван от 77-годишен мъж от царевското село Кости.

Служителите установили, че същият шофира след употреба на алкохол с концентрация 1,37 промила. Водачът е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо производство.

