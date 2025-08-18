ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румен Драганов: Има бум на туризма, българинът тър...

Времето София 23° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21125802 www.24chasa.bg

Над 15 къщи изпепелени край Стара Загора, започва описването на щетите след пожара там

2068
Над 15 къщи са изпепелени при пожара край Стара Загора.

Започва описването на щетите след пожара край Стара Загора. Огънят избухна в неделя в късния следобед и обхвана вилната зона „Седми километър". Изпепелени са над 15 къщи, съобщи Нова.

Стихията снощи беше локализирана. Огнеборците останаха цяла нощ на място. Там са и тази сутрин.

Местните разказват, че огънят е тръгнал от работа с ъглошлайф на новострояща се вила. Всичко пламнало изключително бързо. Изпепелените къщи били постоянно обитавани. Хората са изведени, няма пострадали.

„За последните 7 дни в нашата регионална дирекция имаме 120 произшествия. 60% са пожари. 12 от тях са тежки", заяви комисар Стоян Колев.

Над 15 къщи са изпепелени при пожара край Стара Загора.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)