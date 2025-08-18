След като летящият убиец Виктор се заби в автобус: експерти отново искат забрана за младите шофьори да карат мощни коли

Тази трагедия би могла да бъде избегната, ако в България се въведат рестриктивни мерки за притежаване на мощни автомобили от млади водачи. Така Владимир Тодоров от Асоциация на пострадалите от катастрофи коментира пред Нова тв катастрофата, при която Виктор Илиев от "Факултета", с книжка на 2 седмици, се заби в автобус и уби един, а рани шестима.

Това е практика в доста европейски държави, допълни Тодоров и даде пример с Италия, където има забрана младите водачи да карат автомобили над 140 конски сили, има и допълнителна забрана за съотношение тегло:мощност.

По време на курса и обучението Виктор със сигурност е спазвал правилата, но след това явно не, има хора, които по-трудно възприемат това, коментира пък Петър Вутов от Асоциация за квалификация на автомобилистите в България.

По време на изпита трябва да се спазва изискването за навигатор на маршрута, но това не се изпълнява и често вместо това устройство маршрутът се задава от самия изпитвач, обясни Вутов. Най-вероятно това се прави, за да има улесняване в маршрутите, допусна той и поиска спазването на правилата.