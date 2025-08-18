Пламна сметището в пловдивското село Шишманци (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пожар е обхванал сметището в Шишманци, където Пловдив депонира голяма част от отпадъците си. Сигналът е получен тази сутрин в 05:30 ч. На място работят четири екипа огнеборци, които овладяват огъня, съобщават от пожарната.

"Тази нощ се е запалило, но как – предстои да се установи. Снощи около 20 часа разхождах кучето, нямаше такова нещо", разказа пред "24 часа" кметът на Шишманци Александър Атанасов.

🌬 Замерваща станция на Сектор "Специализирани оперативни дейности"-Пловдив следи качеството на въздуха в близките населени места, но резултати не са оповестени.

Разпространението на пожара е ограничено на площ от около 700–800 кв. м. Паралелно с гасенето, горящият терен се запръстява с помощта на булдозери.

Сметището в Шишманци периодично се запалва и обгазява близките населени места Белозем и дори Чалъкови.

Според Атанасов пожарът е овладян. Част от пожарните са си тръгнали.