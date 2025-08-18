Диана Русинова: Пораженията по автобуса след сблъсъка са все едно е ударен от торпедо

Това не е каскада, а кола, която се движи като снаряд, като торпедо. Пораженията по автобуса са все едно е ударен от торпедо. Този човек екзекутира буквално сирийския лекар, който е дошъл тук да бяга от една война вероятно. Това обясни по повод сблъскалото се ауди в автобус на градския транспорт в петъчната вечер Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики пред Би Ти Ви.

Абсурдно е някой, който още преди да е взел книжка, да няма никакви проблеми. Не знаем в конкретния случай как този човек е минал изпита си, колко часове е изкарал, но по принцип знаем, че има два проблема. Единият е с това дали всички часове, които са по закон, се дават, как преминават изпитите. Другият проблем е обществената тайна, че има корупция, че се дават пари срещу книжки, обясни на свой ред Илия Тодоров от Асоциацията за пострадали при катастрофи. По думите му този проблем може да се реши за няколко месеца - да се пуснат тайни клиенти, които да влязат да учат в произволни школи. И когато се поиска от този курсист сума за изпит, да се намеси прокуратурата.

Гледайки кадрите на тежкото ПТП, искам да ви кажа, че това почти се случи и на мен снощи, пътувайки по АМ "Тракия". На 160-ия км в посока София, предприех маневра за изпреварване на два товарни автомобила с максимално допустимата скорост 140 км/ч, в един момент в огледалото за обратно виждане видях как към мен се приближава един снаряд, карайки на къси-дълги светлини и почти се опря в задната ми броня, като ме принуждаваше по най-бързия начин да се изместя от пътното платно, за да може да си продължи. Прибрах се в моята лента, видях кое е торпедото - пазарджишки черен мерцедес, който продължи веднага със същата скорост към София - много бързо, разказа Тенчо Тенев, бившият директор на КАТ-София. Той сигнализира на телефон 112 и обяснява за ситуацията, но не знае какво се е случило след това.

Тенев обясни, че има сред изпитващите за изкарване на книжка, има и хора с ТЕЛК за глухота. "Има изпитващ, който е в София с два инсулта. Началникът на изпитващия, който е дал книжката на въпросното лице, което уби човек, е с отнета книжка за алкохол", разказа Тенев.