Пожарът на "Седми километър" край Стара Загора е локализиран, но работата продължава (Обзор)

Бързата реакция на екипите на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението", на полицията, на Горско стопанство, на община Стара Загора и притеклите се доброволци предотврати голямо бедствие в местността „Седми километър" край Стара Загора вчера след обяд, съобщиха от общината.

Около 15 часа в неделя бе получен сигнал за бушуващ пожар в местността "Седми километър", близо до мястото, където гората горя и през юли 2024 г., но този път от западната страна на пътя за Старозагорските бани. Представители на 8 институции са мобилизирани светкавично. Беше обявено частично бедствено положение, защото пожарът бе във вилна зона, където са разпръснати над 300 населени вилни постройки. В почивния ден те бяха пълни с хора.

"Благодаря на полицията и пожарната за оказаното съдействие за бързата евакуация на тези хора, те са за награда от страна на министъра на вътрешните работи", заяви кметът на община Стара Загора Живко Тодоров, който веднага дойде на място. Кметът на Стара Загора Живко Тодоров /вляво/ и директорът на ОДМВР старши комисар Красимир Христов веднага дойдоха на мястото на пожара. Снимка: Община Стара Загора

Той не пропусна да изрази възхищението си от към стотината доброволци, които се притекоха на помощ. "Беше предотвратено голямо бедствие, имаме гражданско общество, което е радващо" коментира Живко Тодоров.

Към тази сутрин пожарът е локализиран, но работата на място продължава. През нощта тук дежуриха три противопожарни автомобила.

Електроподаването на място е спряно и то ще бъде възстановено, когато бъде обезопасен целият периметър, информира секретарят на община Стара Загора Николай Диков. „Има дежурни на EVN, извикани на място, за да се работи и да се възстанови токът, когато оперативният щаб прецени. Частичното бедствено положение ще остане поне 24 часа, за да сме сигурни, че няма да се допусне разпалване на огъня в друга зона", добави г-н Диков.

По предварителни данни огънят е засегнал около 300 декара гора, храсти и сухи треви. Изпепелени са около 20 вили, между които и масивни постройки. Има загинали селскостопански животни и най-вече кучета, който останали вързани след спешната евакуация на стопаните им. Но окончателно щетите ще бъдат уточнени след окончателното спиране на пожара.

"Ако не се бе реагирало толкова бързо, можеше да има жертви и още по-големи материални щети. Сухо е и всяка неблагоразумна дейност може да причини пожар", припомни с тревога градоначалникът Живко Тодоров.

Вече няма угроза за хората.

Въпреки че пожарът бе овладян и остава под контрол, бе поискана помощ от МВР, а военен хеликоптер обля цялата територия на гъстонаселения район. Военни също останаха дежурни през нощта срещу понеделник, за да помагат на хората при нужда и да следят пламъците да не се разгорят отново. Военен хеликоптер също се включи при гасенето вчера. Снимка: Общшина Стара Загора

Пътят към Старозагорските бани до разклона за село Пряпорец остава затворен, защото продължават да преминават тежка техника и водоноски. Обходният маршрут е през село Борилово, откъдето временно минават и автобусите по линия 94.

"Над 1000 души бяха застрашени от този пожар, на място се отзоваха 14 екипа, по спешност са ангажирани всички структури от нашата област и колеги от Пловдив и Сливен", обобщи старши комисар Стоян Колев, директор на РСПБЗН в Стара Загора. „Два екипа от Пловдив подсигуряваха град Стара Загора за евентуални други произшествия. За рекордно кратко време задействахме 8 институции и структури, включително и на министерско ниво за съдействие от МО с хеликоптери и модула ва военните за наземно гасене. Изключително бързо взаимодействие! Най-важното е, че има реално спасени и изнесени от опасни места хора, няма пострадали. Ако тук не бяха специалистите, можеше да стане ад!", обобщи старши комисар Колев.

"Полицията помогна за организацията на гасенето, работим по разследване на причините за пожара. Има сигнали откъде може да е тръгнал пожарът, проверяваме ги и ще ги обявим, когато сме сигурни", посочи старши комисар Красимир Христов, директор на ОД на МВР в Стара Загора.

По неофициална информация пожарът тръгнал заради искри, получени при работа с флекс при строителството на нова вила в района." Засега частичното бедтвено положение в района остава. Снимка: Община Стара Загора

„Реакцията беше светкавична, благодаря на всички институции", отбеляза на свой ред областният управител на Стара Загора д-р Неделчо Маринов. "Апелът към всички граждани е внимавайте, не палете огън на открито, не поставяйте на изпитание възможностите и професионализма на тези прекрасни хора!", призова горещо областният управител.