Петима пострадаха при катастрофа край Пазарджик

Петима пострадали при тежка катастрофа, станала на пътя Главиница - Радилово, са приети след 19 ч в Спешно отделение на МБАЛ-Пазарджик. Трима от тях са семейство от София, другите двама са от град Перник, съобщи зам.- началникът на Спешно отделение д-р Димитър Бакалов.

Той уточни, че няма опасност за живота на пострадалите.

14-годишно момче с мозъчно сътресение, фрактура на лумбален прешлен и голям хематом на лявото око, е транспортирано към УМБАЛ "Св.Георги" в Пловдив.

39-годишната му майка е приета в Хирургично отделение за лечение и наблюдение. 40-годишният й съпруг е настанен в Неврохирургия с фрактура на лумбален прешлен.

26-годишна жена от Перник е настанена в Ортопедично отделение с фрактура на лявата ръка, а 41-годишен мъж от Перник е приет в Неврохирургия с фрактура на дясно коляно и открита рана на главата.