Арсов: Обновяваме лекоатлетическата писта на стадион "Локомотив" в София

Обновяване на лекоатлетическата писта на стадион "Локомотив" стартира областният управител на София - град Стефан Арсов.

Общият бюджет за реализиране на проекта е осигурен по Програмата за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти, които са държавна или общинска собственост, уточниха от областната администрация.

Проектът за обновяване на лекоатлетическата писта на стадион "Локомотив" е значима инвестиция в спортната инфраструктура столицата, създаваща нови възможности за развитие на леката атлетика, насърчаване на активния начин на живот и подпомагане на спортните клубове, младите таланти и професионалните спортисти, подчертават от областната администрация.

Проектът е част от националната визия за устойчивообновяване на спортната инфраструктура и се осъществява, благодарение на амбициозната политика на Министерството на младежта и спорта, което през 2024 г. разшири финансовите си инструменти за инвестиции в спорт - включително увеличен бюджет, програми за реновиране и обследване на ключови спортни комплекси и мерки за стабилиране и подпомагане на спортните федерации.

Областна администрация София - град е единствената областна администрация в страната, чийто проект беше одобрен и финансиран по новата програма. Това е признание за професионализма, визията и отдадеността на екипа на администрацията, който с ангажираност работи за създаването на достъпна и модерна спортна инфраструктура в интерес на всички столичани.

Зад реализацията на този проект стои и професионализмът и последователната работа на екипа на ОСК "Локомотив" - София, които подкрепиха процеса със своята отдаденост и грижа към спортната база.

Областна администрация - София поема с отговорност тази ключова задача - не просто като инфраструктурен проект, а като кауза за насърчаване на спорта, развитието на младите хора и изграждането на устойчиви обществени ресурси, подчерта областният управител Стефан Арсов.