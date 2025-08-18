ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Учени осъществиха прехвърляне на поведение между в...

Шофьор с 2,5 промила се заби в спряла на светофар румънска кола край Търново

Дима Максимова

[email protected]

2312

Водач, употребил алкохол, е предизвикал катастрофа на пътя между селата Куцина и Поликраище на главния път Велико Търново - Русе. Произшествието е станало в събота, съобщи ОДМВР - Велико Търново.

По първоначална информация лек автомобил с румънска регистрация, движещ се в посока от Русе към В. Търново, е спрял на светофарна уредба, въвеждаща временна организация на движението заради ремонт в участъка, когато е бил ударен от насрещно идваща кола, управляван от 47-годишен от с. Куцина. Пострадали няма.

При проверка на виновния шофьор за употреба на алкохол, апаратът е отчел 2,50 промила. Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Произшествието е обработено по административен ред. По случая е образувана преписка.

