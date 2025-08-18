ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Учени осъществиха прехвърляне на поведение между в...

Граждани хванаха хулиган, опитал да изкърти метален парапет в Горна Оряховица

Дима Максимова

Бързо производство за унищожаване и повреждане на чуждо имущество е започнато в Районното в Горна Оряховица. В петък около 21,00 ч. в центъра на железничарския град е забелязано лице, което се опитва да изкърти метален парапет.

След намесата на полицията и съвестни граждани извършителят – 23-годишен местен жител е задържан за срок до 24 часа. Срещу него е започнато бързо производство.

Друг местен хулиган отнесе 350 лв. глоба от Районен съд – Г. Оряховица, след като в четвъртък вечерта е хвърлил камък по полицейски служители, които са се отзовали на сигнал за нарушаване на нощната тишина. Същият е бил задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Съставен му е акт по Указа за борба с дребното хулиганство.

