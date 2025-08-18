Експерт: Дерайлиралият влак край Пясъчево е много тежко произшествие

"Това е тежко железопътно произшествие от най-висок клас на тежест. Официално чух, че скоростта е 60 км, което означава, че има намаление. Но дали е предизвикана от температурните разширения, има информация неофициално, че линията се е ремонтирала. Затова казах, че трябва експертно да се види, дали е приключил ремонтът." Това каза за влаковия инцидент край Пясъчево проф. Симеон Ананиев, председател на Асоциацията на вещите лица и експертите, в сутрешния блок на Би Ти Ви.

В петък сутринта 13 цистерни с дизелово гориво от влакова композиция с общо 34 вагона дерайлираха и се запалиха.

Според проф. Ананиев трябва да се анализират две страни - инфраструктурата и превозвача.

„От инфраструктурата трябва да се види пътят кога, как е ремонтиран, в какво текущо състояние е, има ли съответните сертификати за безопасност, имат така наречения notify body – орган, който преминава с машина и проверява изправността на релсите. Всичко това дали е спазено. След това, отиваме за превозвача – вагоните, локомотивите, записани ли са в европейския регистър, спазени ли са ремонтни и междуремонтни срокове, имат ли сертификати за безопасност", каза експертът.

По думите му регистриращите устройства, подобни на черните кутии, трябва да покажат с каква скорост се движил през целия път локомотивът. Причините за инцидента може да са много.

„Техническа неизправност - може релсите от жегата да са се разширили, може да се счупи коловоз, всичко е възможно. Затова е много важно всичко да бъде точно описано и заснето при експертизите. Има правилник както за автомобилните, така и за железопътните товари, предпазни вагони, съответната скорост, много са важни документите, следи се натоварването, най-много се следи също техническото състояние на вагоните, дали отговарят на изискванията", каза още Симеон Ананиев.

Изправността и безопасността на цистерните се проверява от изпълнителна агенция „Железопътна администрация", добави професорът.

„Там има сертификати за безопасност, технически прегледи, също този независим орган Notify Body да ги проверява. Контролът е важен. Ще дам още един пример от експертизите, които има напоследък. Масово цистерни на БДЖ се повреждат и започват дела. Какво се оказва? Тези цистерни са с изтекла експлоатация, забранени са да се возят извън България, но в България се возят и редовно стават, но по-малки произшествия. Сменя се номера. Има два случая в последно време на имплозия – тоест свиване на цистерните при източване", посочи той.

По думите на Симеон Ананиев накрая всичко опира до това кой ще плати щетите - в случая фирмата Булмаркет или НКЖИ. Фирмата е същата, която беше собственик на злополучните цистерни при влаковата катастрофа в Хитрино. А там делата продължават.

„Наказаните са по наказателно производство. След това започва кой да плати. Пострадалите съдят и НКЖИ, и фирмата превозвач „Булмаркет". И вече там експертите доказват в своите експертизи разпределение на вината и оттам съдът определя кой да плати. 50 са делата свързани с обезщетения", каза председателят на Асоциацията на вещите лица и експертите.

За разлика от Хитрино, в инцидента край Пясъчево няма жертви, но щетите тепърва ще се изчисляват, добави експертът. Според него делото ще продължи минимум пет години.