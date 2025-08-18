Фалшиви потребители във фейсбук крадат профили чрез съобщения

Потребители на фейсбук получават фалшиви съобщения в опит за кражба на профилите им. Това е новата измамна схема на хакерите.

Подобни съобщения хората могат да получат от акаунти, които изглеждат като официални такива, най-често от Meta AI или Facebook Support. Механизмът е следния - измамниците изпращат линкове и предупреждават за блокиране на профила, като получателят трябва да ги последва. Целта е кражба на пароли за акаунти и други лични данни.

„Често съобщенията идват от акаунти на близки или на приятели, като те самите не знаят, че профилите им са вече превзети", каза киберекспертът Християн Даскалов пред NOVA NEWS.

Даскалов обясни, че често извършителите на подобни действия присвояват даден акаунт в социалните мрежи и променят името му, а чрез съобщенията достигат до потенциални нови жертви.

„В тези съобщения има изискване да се въведе парола за акаунта. Когато извършителят стигне до всички хора от откраднатия профил се случва една масивна кражба на пароли, с които конкретен потребител няма да усети проблем веднага, но след време данните вероятно ще бъдат продадени в така наречения dark web", oбясни Даскалов.

Експертът посочи, че за да се предпазим е редно да използваме различни пароли за различните платформи, както и да докладваме по наличните официални канали при получаване на подобно съобщение.