Арестуваха мъж, пребил приятелката си в Димитровград

Задържаха мъж за нанасяне на телесна повреда на приятелката си в Димитровград. Това съобщиха от полицията.

На 16 август в 16:20 ч. е получен сигнал от жители, че на улица „П. Евтимий" се чуват викове. На място незабавно е изпратен патрул, който установил, че в жилището на 45-годишна жена е влязъл приятелят й на 31г.

Двама не живеели заедно, но поддържали близки отношения. Преди десетина дни се скарали, което агресирало мъжа, нахлул в жилището на жената.

Разривът в отношенията довел до наранявания в гърлото на пострадалата, която била откарана за лечение в МБАЛ Хасково.

Нападателят е задържан до 24 часа по образуваното досъдебно производство.