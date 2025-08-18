Мария Филипова е кандидатът за зам.-омбудсман, събрала е най-много точки

Шефката на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова официално е кандидатът, чието име омбудсманът Велислава Делчева ще предложи на Народното събрание за свой заместник. Вероятно това ще стане още днес, тъй като по време на изслушването на кандидатите за свой заместник, Делчева обяви, че ще внесе своето предложение в парламента още в понеделник, на 18 август.

На сайта на омбудсмана вече са публикувани резултатите от изслушването на трите кандидатки за зам.-омбудсман, което се проведе миналия четвъртък.

Според публикуваните резултати, Филипова е събрала 15 точки от Комисията по оценяването, която бе съставена от водещи юристи, част от консултативния съвет към обществения защитник. Другите две кандидатки за поста, Деница Димитрова и Марина Кисьова де Хеус, са получили съответно 12 и 13 точки.

Според процедурните правила, които депутатите приеха в края на миналия месец, омбудсманът има право да предложи за избор само 1 кандидат. Номинациите бяха направени от неправителствени организации, а ги оценява комисия от петима изтъкнати юристи.

Мария Филипова е издигната от Българската асоциация за активни потребители, Деница Димитрова - от Национална мрежа за децата, а Марина Кисьова де Хеус - от фондация "Екатерина Каравелова".

На изслушването си трите представиха концепции и отговаряха на въпроси, зададени от НПО и членовете на комисията по оценяване.

Оценката се формира по няколко критерия - образование, професионален опит, обществена дейност и проекти. Взема се предвид и мотивационното писмо, както и представянето им на интервюто, комуникационните умения на кандидата.

Зам.-омбудсманът е и последният незапълнен пост от "домовата книга", от която президентът Румен Радев може да избира служебен премиер. В краткия списък влиза и самият обществен защитник, но още в първото си телевизионно интервю новоизбраната Делчева заяви, че не би приела да стане служебен премиер. Омбудсманът нямал място в "домовата книга", защото длъжността му е да защитава човешките права, а това не съвпадало с профила на премиер, категорична бе тя.

По време на изслушването в четвъртък, НПО бяха задали именно този въпрос към кандидатките. Тогава Мария Филипова заяви, че ще отговори на този въпрос единствено на президента Радев, в случай, че ѝ го зададе. "Всички тук сме наясно, че преди всичко важното е да си изпълняваме задълженията", допълни тя.

Да продължи да защитава правата на потребителите, посочи за свой основен приоритет Филипова. Водеща за институцията на омбудсмана трябва да е близостта до хората, посочи още тя при изслушването си. "Те не знаят дали някой в администрацията наистина се интересува от проблемите им", каза шефката на КЗП. Затова иска да се направят изнесени приемни за хората в малките населени места.

В мотивационното си писмо пък предлага създаване на телефонна линия, на която гражданите да се обаждат при нарушени права. Дори вече работела по това, но нямало достатъчно желаещи да се включат в организацията. Такава линия ще скъси дистанцията, ще има чувство за близост на държавата до хората, обясни Филипова.

Реформи за достъпа на децата до здравеопазване и качествено образование, за равнопоставеността на мъжете и жените планира още шефката на КЗП. Говори дори за размера на пенсиите. Предлага и широка информационна кампания по малките населени места, за което да помагат и синдикатите.

След като Велислава Делчева официално внесе името на Мария Филипова в деловодството на парламента, следва изслушване на кандидатката от парламентарната комисия за гражданското участие. После се гласува в пленарната зала, като се очаква това да стане скоро след завръщането на депутатите на 3 септември от 33-дневната им ваканция.