19-годишен се обърна по таван край Разград, с комоцио е

19-годишен шофьор се преобърна с колата си по таван край Разград. Това съобщиха от полицията.

Инцидентът се е случил на разклона за селата Прелез и Веселец около 22:30 часа на 17 август.

Колата излязла от пътното платно и се преобърнала в крайпътна нива.

Освен водача, който е настанен за лечение с комоцио и травма на главата, в автомобила са се возили и две сестри на 24 и 19 години от село Веселец. По-малката е оставена под наблюдение в МБАЛ-Разград с болки в краката, а другата е освободена за домашно лечение.

Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.

По случая тече разследване.