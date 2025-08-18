ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Село Пресяка ще е на воден режим от утре

Времето София 29° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21127091 www.24chasa.bg

До 16 ч. днес движението в участъка от км 48 до км 50 на АМ "Тракия" в посока София се осъществява в активната и аварийната ленти

1396

До 16 ч. днес движението в участъка от км 48 до км 50 на АМ "Тракия" в посока София се осъществява в активната и аварийната ленти поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура". Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)