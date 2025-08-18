До 16 ч. днес движението в участъка от км 48 до км 50 на АМ "Тракия" в посока София се осъществява в активната и аварийната ленти поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура". Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.