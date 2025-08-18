СОС се събира извънредно за избор на нова обслужваща банка на София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Столичният общински съвет се събира на извънредно заседание на 25-и август, на което ще упълномощи кмета на София Васил Терзиев да избере нова банка за обслужване на общинските средства.

След прекратяването на договорите от Общинска банка, беше създадена работна група, която изготви критерии за подбор и въз основа на тях стартира процедура по договаряне без предварително обявление с водещите банки в страната. Критериите за подбор включват:

• Валиден лиценз за банкова дейност и висок кредитен рейтинг (не по-нисък от „BBB-" по Fitch/S&P/BCRA или „Baa3" по Moody's);

• Липса на наложени надзорни мерки и без получена държавна помощ през последните 3 години;

• Поне 3 години опит в обслужването на бюджетни организации и плащания през СЕБРА;

• Значими, стабилни активи – да са включени в първа група от разпределението на банките по групи от Управление „Банков надзор" на БНБ на база на общите им активи и в Списък А (List A) на всички значими банки под пряк надзор на Европейската централна банка;

• Спазване на капиталовите изисквания по европейското и националното законодателство.

По предложение на работната група официални покани за участие в процедурата бяха изпратени до четирите най-големи банки в страната по критериите на БНБ: „Банка ДСК" АД, „Обединена българска банка" АД, „Уникредит Булбанк" АД, „Юробанк България" АД.

„Благодаря на колегите общинските съветници от ПП-ДБ Бойко Димитров и Благовеста Кенарова, Вили Лилков от "Синя София" и Емилия Ангелова от "Спаси София", които взеха активно участие в този процес. Призовавам всички съветници да подкрепят решението, за да гарантираме стабилност и сигурност на публичните средства и нормалното функциониране на София", коментира председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров.