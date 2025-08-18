Мощна кола блъсна два мотоциклета на пътя Девин- Кричим, ранени са мъж и жена

28-годишен шофьор, управлявал мощния автомобил „БМВ М8" е ударил два мотоциклета на пътя Девин- Кричим. Според смолянската полиция колата се е движила с несъобразена скорост с пътните условия и релефа на местността и навлязла частично в насрещната пътна лента. Пострадали са 35-годишен мъж от Пещера с мотоциклет "Ямаха". На другия мотоциклет са били 20-годишен водач и 20-годишна спътничка.

Вследствие на инцидента са ранени водачът на мотоциклета и пътничката, с контузии по тялото, оказана им е медицинска помощ на място, след което са транспортирани и настанени за лечение в УМБАЛ „Св. Георги" в Пловдив, без опасност за живота. Водачите на другия мотоциклет и лек автомобил са с леки охлузвания и натъртвания, без нужда от болнично лечение. Пробите за алкохол са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.