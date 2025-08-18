ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доставките на руски петрол за Унгария са спрени сл...

Времето София 29° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21127491 www.24chasa.bg

Мними служители на ГДБОП подмамиха жена да изтегли кредит за 9700 лв.

832
Жена от Джебел е поредна жертва на телефонни измамници. СНИМКА: Pixabay

Измама по сценарий с мними служители на ГДБОП е извършена с жителка на община Джебел. С млада жена се свързали по телефона и поискали да изтегли онлайн кредит и да преведе парите, за да има чист кредитен рейтинг. В измамата се включил и втори участник, който се представил за банков служител. След разговорите жената изтеглила 9700 лв. и ги превела на посочени от измамниците сметки.

По случая в РУ-Джебел е образувано досъдебно производство, по което работят група "Криминална полиция" и разследващ полицай.

Жена от Джебел е поредна жертва на телефонни измамници. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)