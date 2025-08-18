Мними служители на ГДБОП подмамиха жена да изтегли кредит за 9700 лв.

Измама по сценарий с мними служители на ГДБОП е извършена с жителка на община Джебел. С млада жена се свързали по телефона и поискали да изтегли онлайн кредит и да преведе парите, за да има чист кредитен рейтинг. В измамата се включил и втори участник, който се представил за банков служител. След разговорите жената изтеглила 9700 лв. и ги превела на посочени от измамниците сметки.

По случая в РУ-Джебел е образувано досъдебно производство, по което работят група "Криминална полиция" и разследващ полицай.