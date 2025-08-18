Ало измамници опитаха да откраднат близо 18 000 лв. от 90-годишен мъж в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Ало" измамници опитаха да откраднат 17 800 лева от 90-годишен мъж в София. Сигнал за случая е подаден на 13 август в 7 районно.

В рамките на няколко часа т.н. „муле" е задържано от полицията, съобщи инспектор Стефан Попов, началник сектор към СДВР.

Част от парите са намерени при самото задържане, останалата – в жилището му.

Схемата е обичайната – съдействие на полицията за залавяне на телефонни измамници.

Първоначално възрастният човек не се е усъмнил. След като предал парите, се свързал със свои близки и осъзнал, че е жертва на измама, обясни инспектор Попов.

Материалите са докладвани в прокуратурата.

„С мое постановление задържаното лице е привлечено в качеството на обвиняем", заяви Валентин Добрев, наблюдаващ прокурор. Той е постановил задържане до 72 часа. А от неделя задържаният е с постоянна мярка, постановена от съда, пише Нова.

Парите ще бъдат върнати на потърпевшия още днес.