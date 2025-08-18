ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доставките на руски петрол за Унгария са спрени сл...

Мъж е починал след сбиване в село Бойно, разследват убийство

Ненко Станев

[email protected]

1064
По случая работят сектор „Криминална полиция" и разследващ полицай от РУ-Кърджали- Снимка: Архив

Досъдебно производство за убийство е образувано в Районното управление на полицията в Кърджали след трагичен инцидент в село Бойно.

Според първоначалната информация малко след полунощ в понеделник между двама местни жители – на 51 и 70 години, възникнал скандал, който прераснал в сбиване. Непосредствено след конфликта по-младият мъж починал.

На мястото е извършен оглед от дежурна оперативна група в присъствието на съдебен лекар. По тялото не са били установени външни наранявания. То е транспортирано в Отделението по съдебна медицина на болницата в Кърджали, където ще бъде направена аутопсия за изясняване на причината за смъртта.

По случая работят сектор „Криминална полиция" и разследващ полицай от РУ-Кърджали.

